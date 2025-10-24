Среща с автограф с поета Иван Ланджев и постановка от Република Северна Македония предлага днес фестивалът „Есенни театрални срещи в Русе“

site.btaСреща с автограф с поета Иван Ланджев и постановка от Република Северна Македония предлага днес фестивалът „Есенни театрални срещи в Русе“
Среща с автограф с поета Иван Ланджев и постановката от Република Северна Македония "Сите най-убави нешта" предлага в днешната си програма фестивалът „Есенни театрални срещи в Русе“. Това съобщи основният организатор и селекционер на международния форум, както и директор на „Арт театър Берлин“ – Катя Костова.
„Иван Ланджев е интересен автор със силно изразена гражданска позиция“, отбеляза директорът на „Драматичен театър „Сава Огнянов“ в Русе Боян Иванов. Срещата с Ланджев ще бъде от 17:30 часа в Камерната зала на Доходното здание.
Същата вечер от 19:00 часа в Голямата зала на Доходното здание трупа от Република Северна Македония ще изиграе "Сите най-убави нешта".
„Това е много любопитен текст с автор Дънкан Макмилан. Ние също играем представление по друг негов популярен текст тук в Русе - „Хора, места и вещи“. Представлението ще бъде със субтитри, защото текстът е много сложен и самият автор е дал указания с каква скорост да се играе“, каза още Иванов.
Катя Костова добави, че в пиесата ще може да бъде видян един от най-популярните актьори от Република Северна Македония - Игор Ангелов, който е познат на българската публика от ролята си на „Сатъра“ във филма „В сърцето на машината“ на Мартин Макариев.
„Той като артист е много широкоспектърен и смятам, че ще бъде интересно“, каза още Костова.
