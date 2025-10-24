Съветниците в Чупрене ще обсъждат за пореден път бюджета на общината

Общинският съвет в Чупрене ще обсъжда за пореден път бюджета на общината за 2025 г. Предложената бюджетна рамка е в размер на 6 527 614 лв. Това показва информация на сайта на общинската администрация.

Съветниците ще разгледат отчета за изпълнението на бюджета за миналата година, средствата от Европейския съюз, както и за състоянието на общинския дълг. По предложение на кмета Общинският съвет трябва да гласува Общината да кандидатства по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти за 2025 г. на Министерството на младежта и спорта с проектно предложение за основен ремонт на футболния стадион в с. Горни Лом на стойност до 800 000 лв.

В предварителния дневен ред е включено за обсъждане предложение Венислав Антов да бъде удостоен със званието „Почетен граждани на община Чупрене“ за изключителни спортни постижения и достойното представяне на България във връзка със спечеления сребърен медал на Световното първенство по волейбол във Филипините от българския национален отбор.

Заседанието е насрочено за 10:30 часа. Постоянните комисии ще заседават един час по-рано.