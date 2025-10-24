Съветниците ще обсъдят предложение на кмета Община Две могили да кандидатства с проект за изграждане на две спортни игрища за около 600 000 лв.

site.btaСъветниците ще обсъдят предложение на кмета Община Две могили да кандидатства с проект за изграждане на две спортни игрища за около 600 000 лв.
Общинският съвет в Две могили ще разгледа предложение на кмета на града Мариета Петрова Общината да кандидатства с проект за изграждане на две спортни игрища по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти пред Министерството на младежта и спорта. Това съобщи за БТА Мариета Петрова.
Тя обясни, че става дума за изграждане на две комбинирани игрища - за футбол на малки врати и волейбол и за баскетбол и волейбол, с изкуствено осветление и места за публика.
"С осъществяването на проекта ще се осигурят съвременни условия за организиране на спортни дейности, училищни и общински събития, както и за свободен достъп на жителите и младите хора от общината до модерна спортна база. Целта е да се подпомогне развитието на физическата активност, възпитание и спорт", каза Петрова.
Общата прогнозна стойност на проектното предложение е за около 600 000 лева.
Дневният ред на заседанието включва общо 26 точки.
/НН/
