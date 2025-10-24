Двама души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Двама души са загинали, а 12 са ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 13.

В София са регистрирани 32 леки катастрофи без загинали и пострадали.

От началото на месеца са станали 355 катастрофи с 32 загинали и 438 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5491, загиналите са 361, а ранените 6849.