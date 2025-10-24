Подробно търсене

Потушени са 61 пожара в страната за последното денонощие, има четирима пострадали

Петра Куртева
Снимка: Благой Кирилов/БТА, архив
София,  
24.10.2025 08:23
 (БТА)

Потушени са 61 пожара в страната за последното денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 93 сигнала за произшествия. При пожарите за изминалите 24 часа има четирима пострадали.

Двама от пострадалите са мъж на 42 години в Бургас и мъж на 51 години в Оряхово. В София при пожар в къща е пострадал мъж на 26 години. Във Варна възрастна жена на 74 години също е пострадала при пожар в къща.

С материални щети са възникнали 22 пожара, от които 12 са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 39 пожара.

Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции. От тях две са били при катастрофи, а 28 при оказване на техническа помощ.

Лъжливите повиквания за изминалото денонощие са две.

 

/БИ/

Към 08:49 на 24.10.2025 Новините от днес

