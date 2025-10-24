Подробно търсене

Силно затруднено е движението на околовръстния път на Пловдив заради катастрофа между лек автомобил и камион

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Пловдив,  
24.10.2025 07:42
 (БТА)

Силно затруднено е движението на околовръстния път на Пловдив заради катастрофа, възникнала към 6:50 ч. По предварителни данни край разклон за с. Белащица челно се ударили лек автомобил и камион, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Сериозно пострадал е водачът на колата, предстои транспортирането му към болница.

На място са полицейски служители, а до цялостното изясняване на обстоятелствата около произшествието, движението в участъка между бул. "Кукленско шосе" и ул. "Димитър Талев" ще бъде спряно.

 

