В навечерието на празника на Сливен ще се състои тържествено заседание на Общинския съвет

В навечерието на празника на Сливен - Димитровден, ще се състои тържествено заседание на Общинския съвет. To ще започне в 11:00 ч. в зала „Сливен“, съобщиха от общинския пресцентър. Традиционно ще бъдат връчени отличия на заслужили граждани.

Званието „Почетен гражданин на град Сливен и Общината“ ще получи д-р Росица Петрова-Василева, директор на Регионалната библиотека „Сава Доброплодни“, за нейния дългогодишен принос в развитието на културата и за популяризирането на името на Сливен у нас и в чужбина. Д-р Росица Петрова-Василева е инициатор на Националния фестивал на детската книга, който вече 27 години е сред значимите културни събития.

Със „Знак за граждански принос“ на Общински съвет – Сливен ще бъдат отличени комисар Денчо Чомаков и главен инспектор Росен Георгиев от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Признанието идва заради професионализма, активната дейност и значимите заслуги в сферата на пожарната безопасност и защитата на населението. Комисар Чомаков е с над 30-годишна служба в МВР, а инспектор Георгиев има над десетилетие опит в системата и ключова роля за международни партньорства, включително дарение на специализиран автомобил от пожарната в Кьолн през 2022 г.

Вечерта в зала „Сливен“ ще бъде церемонията по връчване на наградите на Общината за 2025 г.