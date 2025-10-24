Национална дискусия за туризма и въздушната свързаност започва в София днес

Национална дискусия "Туризъм и въздушната свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж" започва в 10:00 в NV Tower в София. Форумът е организиран от Националния борд по туризъм и Българската стопанска камара с институционалната подкрепа на Министерството на туризма.

Целта на събитието е да се представят инфраструктурната обезпеченост на летищата с перспективи за развитие, актуалното състояние на авиокомпаниите и стратегическото позициониране на нови пазари и дестинации.

За участие в дискусията са поканени министърът на туризма Мирослав Боршош, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, председателят на парламентарната Комисия по туризъм Десислав Тасков, председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара Добри Митрев, ръководителите на летищата София, Варна, Бургас и Пловдив, изпълнителният директор на Bulgaria Air Христо Тодоров, главният оперативен директор на "Тера Уей Инвестмънт Груп" АД Лъчезар Тодоров, главният изпълнителен директор на Американската търговска камара в България Иван Михайлов, посланици и дипломатически представители на Мароко, Турция, Обединени арабски емирства, Китай.