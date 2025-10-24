Вечер на българското вино ще се състои в "Стара Плиска", представят десертното вино "Гергана" от замръзнало грозде

Винарска изба "Царев брод", ферма "Харман" и "Стара Плиска" организират вечер на българското вино, която ще започне тази вечер от 19:30 часа в едноименната странноприемница в първата българска столица, част от културно-историческия комплекс "Двор на кирилицата". На събитието за първи път у нас ще бъде представено десертното вино "Гергана" от замръзнало грозде, съобщи за БТА винарят на избата Николай Кръстев.

"Подготвили сме уникално изживяване на любителите на българското вино с пет вина на избата, допълнени с авторско петстепенно меню на шеф Севак Мартиросян. Напитките ще бъдат сервирани в ръчно направените стъклени чаши Nude, от новата серия на производителя им - стъкларския холдинг "Шишеджам", отбеляза Кръстев.

По думите му на вечерта на българското вино в Плиска на гостите, освен десертното вино "Гергана" от замръзнало грозде, ще бъдат сервирани и още четири вина на избата в с. Царев брод - "естествено пенливо вино по класически метод от сорта Гергана; розе от Пино ноар; тихо бяло вино от сорта Гергана, както и червеното вино от българския сорт Евмолпия, кръстоска между мавруд и мерло".

Винарната в шуменското село Царев брод е възстановила забравения български бял сорт Гергана, казаха пред БТА в края на септември собствениците ѝ Иван и Светла Иванови. Тогава Кръстев сподели, че от пет години избата е част от туристическото сдружение на винарните от Североизтока, с които имат общо събитие - Дни на отворените врати. "Част съм и от Българската асоциация на винените професионалисти, благодарение на която българското вино си има празник, който се чества на 26 октомври, на Димитровден. Сега той уточни за БТА, че винарната в с. Царев брод ще отбележи този празник на 24 октомври, на който ще покаже и вината си от местни сортове.

"Избрахме Плиска за място на празника, защото от тук започва България, а винарната ни се намира в близост до първата ни столица. На събитието шеф Севак Мартиросян, който има над 20-годишен опит в ресторанти в Русия и Армения, в края на събитието, ще сервира десерт по традиционна арменска рецепта, с крем от българска роза. По този начин той ще направи връзка между Армения и България", каза още Кръстев.

БТА припомня, че културно-историческият комплекс "Двор на кирилицата" в Плиска отбеляза своята 10-годишнина на 2 май т.г. Той е изграден от арменския бизнесмен Карен Алексанян, който отдавна живее в България и през 2023 г. получи документи за българско гражданство.