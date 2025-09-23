Винарната в шуменското село Царев брод е възстановила забравения български бял сорт Гергана

Винарната в шуменското село Царев Брод възстанови забравения български бял винен сорт Гергана, казаха пред репортер на БТА собствениците й Иван и Светла Иванови. "Сортът Гергана беше изгубен, но с много усилия успяхме да го възстановим. Щастливи сме, че успяхме и да го наложим, тъй като българските сортове са тези, които могат да ни позиционират на световната винена карта", посочиха те.

През 2001 г. семейство Иванови започват засаждането на лозов масив в землището на близкото до Шумен село Царев брод. Виждайки добрия резултат на лозето, те решават през 2015 г. да построят винарна в непосредствена близост до насажденията, за да може откъснатото грозде веднага да се преработи и да се получи прясно изцеден гроздов сок. "20-годишните лозя и прясно изцеденият гроздов сок са в основата за произвеждане на вина на световно ниво", отбеляза винарят на винарната Николай Кръстев.

По думите му в Царев брод виреят осем сорта грозде, подходящи за климата в Североизточна България. "Имаме богато портфолио и правим близо 20 различни вина, дори и нефилтрирани, но определено със сорта Гергана постигнахме най-добри резултати. Сортът е технологичен и многолик, а вече е представен в три технологии - естествено пенливо вино резерва, ароматно и сухо бяло вино, както и десертно вино от замръзнало грозде. През 2026 година е планирано да се разшири сегашният лозов масив от 360 декара с нови насаждения от българските сортове, които имаме - червения Евмолпия и белия Гергана. Вината от тези два сорта са и най-очаквани всяка година от любителите на вината на Царев брод", уточни Кръстев.

От винарната посещават реномирани винени изложения и конкурси. "Такава е и класацията за българско вино на DiVino топ 50. В последното издание на класацията спечелихме две награди – най-добро бяло и най-добро десертно вино. Предпочитаме също да посрещаме посетители във винарната, ежеседмично правим и винени турове. Много от посетителите любопитството ги води при нас, а ние се стараем да им поднасяме информация достъпно и разбираемо, за да стане ясно защо и как сме определили концепцията за направа на нашите вина", каза още Кръстев.

От пет години сме част от туристическото сдружение на винарните от Североизтока, с които имаме общо събитие - Дни на отворените врати. Част сме и от "Българската асоциация на винените професионалисти", благодарение на която българското вино си има празник, който се чества на 26 октомври, на Димитровден. Тогава организираме винена вечер в Плиска, в която ще покажем вината си от местни сортове, допълни Кръстев.

По думите му в целия Североизток и в Лудогорието пролетта е била студена, с измръзвания по лозята, последвана от сухо лято, което е намалило драстично добива на грозде. "Към днешна дата гроздоберът е приключил на 70 процента. Соковете са с добра концентрация и качество. Очакванията са за вкусни, ароматни и свежи вина", допълни Николай Кръстев.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).