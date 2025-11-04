Изложбата "Будни" представя творби на панагюрски художници в местните училища

Подробно търсене

Изложбата „Будни“ на панагюрски художници бе открита в библиотеката на СУ „Нешо Бончев“ от кмета на Панагюрище Желязко Гагов, снимкa: кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова-Иванова (ПГ)
Изложба под надслов „Будни“ с творби на панагюрски художници беше открита в библиотеката на Средно училище (СУ) „Нешо Бончев“ от кмета на Панагюрище Желязко Гагов и директора на училището Снежина Машева.

В изложбата участват Петя Узунова, Марин Кушлов, Николай Радулов, Габриела Попова, Нистор Хаинов, Димитър Панчев, Елка Дееничина, Лушка Кочева, Улияна Богданова, Пепа Машева, Делян Барзеков, Петър Плачков и Даная Бобекова.

Експозицията е организирана съвместно от Община Панагюрище и четирите училища в града – СУ „Нешо Бончев“, професионалната гимназия „Проф. Лъчезар Цоцорков“, Основно училище (ОУ) „Проф. Марин Дринов“ и ОУ „20 април“. Изложбата е пътуваща и ще продължи до края на декември. От 18 ноември тя ще бъде показана в ОУ „Проф. Марин Дринов“, а през декември ще гостува и в останалите две училища, уточниха от Общината.

