Турски съд отложи за януари дело, свързано с изборни измами по време на конгрес на опозиционната Народнорепубликанска партия

Съд в Турция отложи за 13 януари 2026 г. дело, свързано с обвинения в даване на гласове за определен кандидат в замяна на облаги по време на проведения през 2023 г. 38-и редовен конгрес на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), предаде ТРТ Хабер.

Отмененото за януари дело, в рамките на което 12 души, сред които и бившият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, могат да получат до три години затвор, е свързано с внесеното от няколко от членовете на опозиционната сила искане за отмяна на 38-ия редовен конгрес на НРП заради съмнения за подкупи, дадени от настоящия лидер на НРП Йозгюр Йозел в замяна на подкрепа в надпреварата за поста председател. На конгреса, проведен на 4-5 ноември 2023 г., Йозел бе избран за председател на опозиционната партия, побеждавайки предишния лидер на партията Кемал Кълъчдароглу.

На 24 октомври съд в Анкара официално отхвърли искането за отмяна на конгреса и остави за разглеждане единствено обвиненията в изборни измами.

Делото за отмяна на 38-ия редовен конгрес на НРП представляваше сериозна заплаха за опозиционната партия, тъй като евентуалната отмяна на конгреса означаваше, че настоящият лидер на партията не е избран легитимно и практически щеше да отмени взетите от него решения и тези на свиканите под негово ръководство партийни конгреси.

Ден преди отхвърлянето на искането за отмяна на 38-ия редовен конгрес на НРП от партията обявиха, че следващият ѝ 39-и редовен конгрес ще се проведе от 28 до 30 ноември в турската столица Анкара.