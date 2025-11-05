Подробно търсене

Инвестиции за над 110 млн. лв. ще разкрият 411 нови работни места, предвижда проект на договор, одобрен от Министерския съвет

София Господинова
Инвестиции за над 110 млн. лв. ще разкрият 411 нови работни места, предвижда проект на договор, одобрен от Министерския съвет
Инвестиции за над 110 млн. лв. ще разкрият 411 нови работни места, предвижда проект на договор, одобрен от Министерския съвет
БТА, София (31 октомври 2025) Сградата на Министерски съвет. Снимка: Милена Стойкова/БТА (БТ)
София,  
05.11.2025 18:43
 (БТА)

Министерският съвет одобри проект на договор, който да бъде сключен с инвеститори, получили сертификат по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Инвестициите на компаниите са на обща стойност над 110 млн. лв. и ще разкрият 411 нови работни места, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Проектите са в областта на преработващата промишленост, високотехнологичното производство и производството на медицински и зъболекарски инструменти и средства.

Те се осъществяват в с. Гара Елин Пелин (за модернизация на предприятие за производство на керамични плочки), в София (за завод за производство на медицински изделия), в Първомай (за високотехнологична производствена база за производство на 3D ендоскопи за роботизирана хирургия), в Куклен (за предприятие за производство на метални части за обзавеждане и автоматизация).

С подписването на индивидуални договори с всеки от инвеститорите ще се предостави безвъзмездна финансова помощ за насърчаването на инвестиционните проекти. Общата стойност на необходимите средства за четирите проекта е в максимален размер до 2,5 млн. лв.

С приетия акт на кабинета бе одобрен и анекс за изменение на договор за насърчаване на приоритетен инвестиционен проект в Плевен, информират още от правителствената пресслужба. 

Два са връчените от Българската агенция за инвестиции сертификата за приоритетен инвестиционен проект през миналата година по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, като и двата са в община Стара Загора. Подкрепяните проекти са на "Смарт Солар Технолоджис" АД и на "Индустриална зона Загоре" АД за инвестиции за общо 287,582 млн. лева и създаването на 827 нови работни места. Проектът на "Смарт Солар Технолоджис" АД е за изграждане на Завод за производство на соларни панели и клетки в с. Еленино, на територията на "Индустриална зона Загоре", припомня БТА. 

 

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:17 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация