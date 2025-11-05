Инвестиции за над 110 млн. лв. ще разкрият 411 нови работни места, предвижда проект на договор, одобрен от Министерския съвет

Министерският съвет одобри проект на договор, който да бъде сключен с инвеститори, получили сертификат по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Инвестициите на компаниите са на обща стойност над 110 млн. лв. и ще разкрият 411 нови работни места, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Проектите са в областта на преработващата промишленост, високотехнологичното производство и производството на медицински и зъболекарски инструменти и средства.

Те се осъществяват в с. Гара Елин Пелин (за модернизация на предприятие за производство на керамични плочки), в София (за завод за производство на медицински изделия), в Първомай (за високотехнологична производствена база за производство на 3D ендоскопи за роботизирана хирургия), в Куклен (за предприятие за производство на метални части за обзавеждане и автоматизация).

С подписването на индивидуални договори с всеки от инвеститорите ще се предостави безвъзмездна финансова помощ за насърчаването на инвестиционните проекти. Общата стойност на необходимите средства за четирите проекта е в максимален размер до 2,5 млн. лв.

С приетия акт на кабинета бе одобрен и анекс за изменение на договор за насърчаване на приоритетен инвестиционен проект в Плевен, информират още от правителствената пресслужба.

Два са връчените от Българската агенция за инвестиции сертификата за приоритетен инвестиционен проект през миналата година по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, като и двата са в община Стара Загора. Подкрепяните проекти са на "Смарт Солар Технолоджис" АД и на "Индустриална зона Загоре" АД за инвестиции за общо 287,582 млн. лева и създаването на 827 нови работни места. Проектът на "Смарт Солар Технолоджис" АД е за изграждане на Завод за производство на соларни панели и клетки в с. Еленино, на територията на "Индустриална зона Загоре", припомня БТА.