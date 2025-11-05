Рилски спортист записа четвърто поражение в Адриатическата лига по баскетбол за жени

Рилски спортист допусна четвърта поредна загуба в Адриатическата лига по баскетбол при жените. Отборът от Самоков загуби с 63:93 (17:33, 20:18, 15:22, 11:20) като гост срещу Партизан Белград.

Сръбският гранд поведе с голяма разлика още в първата част, когато резултатът беше 33:17. След това Рилски спортист опита да се върне в двубоя, но успя да намали едва две точки от пасива си.

Третият и четвъртият период преминаха изцяло при превъзходство за Партизан. Крайният резултат дойде при 30 точки изоставане за българките.

Ивана Бонева се отличи със 19 точки в полза на Рилски спортист, а нейната съотборничка Деница Манолова добави още 17.

За домакините с 20 пункта приключи Марта Йованович, а Блаза Чех отбеляза 18 точки.

Рилски спортист има четири поражения в четири срещи и се намира на шесто място в класирането до момента.