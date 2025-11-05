Подробно търсене

Графа изненада пътниците в автобус, снимка – „Монте мюзик“
05.11.2025 18:45
Графа се повози на специално брандирания автобус с визията на предстоящи си концерт в „Арена 8888 София“, информират от „Монте мюзик“. Инициативата е част от кампанията „Бъди зелен всеки ден“, която насърчава хората да изберат градския транспорт за своето удобно и спокойно придвижване до и от концерта – като същевременно допринасят София да бъде по-чиста и по-зелена.

„Подготовката за концерта върви на пълни обороти. Графа и музикантите му репетират в зала със 360-градусов звук, който пресъздава атмосферата на предстоящия спектакъл и зарежда всички с невероятна енергия. Изграждането на сцената ще започне три дни преди концерта, а по концепцията и ефектното осветление вече няколко месеца работи Иван Евтимов. За максимално преживяване, освен централните екрани, в залата ще има и още четири, позиционирани така, че зрителите да бъдат част от спектакъла, независимо къде се намират“, разказват от екипа на Графа.

Както писа БТА, на 15 ноември, на сцената преди Графа ще се качи Роби. Двамата записаха обща песен наскоро. По време на шоуто ще звучат „Давам всичко за теб“, „Вселена”, „Невидим“, „Най-щастливият човек“, „Домино“,  „Дим да ме няма“, както и нови песни.

За удобство на публиката в деня на концерта ще се движат допълнителни линии на Столичния градски транспорт.

18.10.2025 11:52

Новият дует на Графа и Роби е с видео по истински случай

Новият дует на Графа и Роби е с видеото към общата им песен „Всеки от нас“, което разказва историята на семейство, преминало през битка с рака. В клипа не участват актьори, а реални хора, чийто живот говори сам – без ефекти, без символика и без поза, така както се случва наистина, разказват от „Монте мюзик“.

