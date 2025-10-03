Подробно търсене

Графа започва онлайн поредица „Приятно ми е, Влади“, снимка – „Монте мюзик“
София,  
03.10.2025 14:46
 (БТА)

Графа започва онлайн поредица „Приятно ми е, Влади“, информират от „Монте мюзик“.

По думите им артистът е поел на път, заедно с режисьора Крис Захариев, музиканта Венци Трифонов и малък екип. Целта е била  да се намери гайдар за песента „Вековна гора“.

„По пътя се случват неочаквани срещи. На бензиностанция обикновена спирка се превръща в малък концерт, след като Графа запява с китара, а Венци се включва с импровизация. В село Стойките възрастна учителка не сдържа сълзите си, когато чува „Вековна гора“ на живо. А в края на пътуването, когато надеждата вече се губи, овчар изненадва екипа с думите: „Аз съм гайдар“, разказват от екипа на Графа.

Както писа БТА, Графа ще има концерт на 15 ноември в „Арена 8888 София“.

