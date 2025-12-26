С гол от дузпа на Мохамед Салах Египет победи Република Южна Африка и продължава напред на турнира за Купата на африканските нации, два други двубоя завършиха наравно

Мохамед Салах реализира дузпа в края на първото полувреме, а Египет победи Република Южна Африка с 1:0 в мача от група Б за Купата на африканските нации в Агадир, за да стане първият отбор, класирал се за елиминационната фаза на турнира.

Египет има шест точки от първите си два мача и не може да завърши извън първите два в групата. Република Южна Африка има три точки от двата си мача, докато Зимбабве и Ангола имат по една, след като завършиха наравно 1:1 по-рано днес.

Салах спечели дузпата, след като беше ударен в лицето от защитника Лайл Фостър, докато се бореха за топката в наказателното поле, и лесно реализира за втория си гол в турнира. Египет остана с десет души на терена, след като Мохамед Хани получи червен картон в края на първите 45 минути.

Отборът на Египет удържа победата, въпреки че се изправи пред вълна от атаки на Южна Африка през второто полувреме. Африканците нямаха късмет в края, когато не получиха дузпа за игра с ръка на Ясер Ибрахим. След продължителна проверка със системата за видеоарбитраж (ВАР) съдията реши да не посочи бялата точка..

Салах, който осигури първата победа на „фараоните“ с гол в добавеното време срещу Зимбабве в понеделник, отново беше с основен принос за успеха, както и вратарят Мохамед Ел Шенауи през второто полувреме.

Ангола и Зимбабве спечелиха първите си точки след равенство 1:1, но резултатът ги изправя пред ранно отпадане. И двата отбора загубиха първите си сблъсъци в група Б и сега имат трудна задача в последните си мачове следващата седмица, които на практика ще трябва да спечелят, ако искат да продължат напред.

Ангола поведе в 24-ата минута, когато пас на То Карнейро намери нападателя Желсон Дала, а защитата на Зимбабве се оказа твърде бавна, за да се справи със ситуацията. Ветеранът на Зимбабве Ноулидж Мусона изравни в последните секунди на първото полувреме.

В третия мач за деня Замбия и Коморските острови направиха 0:0, а ранно попадение на островитяните беше отменено заради нарушение след намеса на системата ВАР.

В момента играят домакините от Мароко и Мали.