Положителни са данните за приетите студенти най-вече в инженерно-техническите професионални направления, каза министър Красимир Вълчев

Положителни са данните за приетите студенти най-вече в инженерно-техническите професионални направления, в общо инженерство имаме 10 процента увеличение на студентите, в професионалното направление "Електроника и автоматизация" също имаме ръст на приема. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на заседанието на Комисията по образованието и науката в Народното събрание в отговор на актуален въпрос от Даниела Дженева от парламентарната група на ГЕРБ - СДС.

Тя попита министър Вълчев за приема в първи курс и какъв е резултатът от мерките за актуализацията на списъка със защитените специалности в университетите, както и за увеличението на приема в някои професионални направления.

Може би най-добрата новина е, че през тази година отделихме хидроинженерството от професионалното направление "Архитектура, строителство и геодезия", защото имаме остър недостиг на хидроинженери и на пътно-строителни инженери. 33 процента има увеличение на приема в хидроинженерство, има увеличение на приема и в химични технологии, което е едно от най-важните професионални направления за брутния вътрешен продукт. Над една трета е ръстът в химичните технологии, а 36 процента е ръстът за медицинските сестри. В професионалното направление "Транспорт, корабоплаване и авиация" има повишение от 17 процента, има и малко повишение в науки за Земята и в химически науки - 10 процента ръст, каза министър Красимир Вълчев.

Благодаря ви за този въпрос, каза той на народния представител Даниела Дженева и добави, че с нетърпение е очаквал да види какви са обобщените данни и неофициално са му съобщавали, че има повишен интерес и запълнени повече бройки от предишни години в професионалните направления и специалностите, в които има най-голям очакван бъдещ недостиг в сравнение с потребностите. Това са професионалните направления и специалностите, които ги определяме като приоритетни и като защитени, където имаме допълнителен прием, допълнителни стипендии и допълнително финансиране на висшите училища, за да ги поддържат. Освобождаваме ги от такси, а последната мярка, която гласуваха народните представители в парламента, беше да се разреши придобиването на втора и следваща образователно-квалификационна степен срещу заплащане, което се оказа много важно, отбеляза образователният министър.

"Ректори и декани ми казват, че това, което са гласували депутатите, е помогнало в значителна степен за запълването на приема, в професионалното направление "Физични науки" имаме над 15 процента на увеличение на студентите, а в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за първи път от десет години е запълнен приемът по физика. Като една голяма част - може би над 40 процента, са точно такива студенти, които са се възползвали от това", каза министър Красимир Вълчев.