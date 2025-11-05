Заради земетресенията турският град Съндъргъ получи статут на зона на бедствия

Турският град Съндъргъ в окръг Балъкесир (Западна Турция) получи статут на „зона на бедствия, засягаща всички аспекти на живота“ заради зачестилите земетресения, съобщи онлайн изданието „Хюриет“. Решението за статута идва, след като градът стана епицентър на две земетресения със сила 6,1 по скалата на Рихтер.

Първото беше регистрирано на 10 август 2025 г. Трусът взе две жертви, а 29 души бяха ранени. Второто земетресение със същата сила беше на 27 октомври 2025 г. При него нямаше жертви, но 26 души получиха леки наранявания. Земетресението доведе до рухването на 3 сгради и магазин. След огледа от експерти беше съобщено, че общо 30 сгради са пострадали. Трусовете след двете силни земетресения продължиха дълго. След земетресението от 6,1 по Рихтер на 27 октомври те бяха почти през две минути и за близо 13 часа бяха регистрирани 330 вторични труса.

Обявяването на града за „зона на бедствия, засягащи всички аспекти на живота“ е свързано с поставянето на началото на дейности по опазването на живота на населението и реакция при бедствия и аварии. При предоставянето на този статут жителите на града имат право на безплатен достъп до здравни услуги. Армията е длъжна да изпълнява всички заповеди в района. При необходимост от оценка на щетите, могат да бъдат командировани технически екипи от всички окръзи в страната, ускоряват се и дейностите по възстановяване на региона. Наред с това този статут дава възможност за отлагането на плащане на данъци, осигуровки и кредити, отпускане на финансова подкрепа за наем, както и преференциални жилищни кредити и кредити за построяване на работни помещения.

Това е дванайсетото поред място в Турция, което получава този статут след Кахраманмараш, Газиантеп, Хатай, Килис, Диарбекир, Адана, Османие, Шанлъурфа, Адъяман, Малатя, Елазъг.