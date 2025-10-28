Али Йерликая: 30 са пострадалите сгради след земетресението в Турция, отпусната е помощ за спешните нужди

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая обяви на пресконференция от мястото на земетресението, че 30 сгради са пострадали след труса от 6,1 по Рихтер в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция), който беше регистриран в 22:48 ч. местно време снощи. Описването на щетите и инспекцията по безопасността са започнали рано сутринта. Най-напред експертите ще огледат училищата и обществените сгради.

При земетресението пострадаха 26 души, които вече са изписани от болницата, бяха разрушени три необитаеми сгради и един магазин. Няма данни за загинали.

Институциите, които реагират при бедствия и аварии, са изпратили на място 1024 служители и доброволци, както и 250 автомобила, уточни Йерликая. На терен са работили екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD), Пожарната служба, Жандармерията, Полицията, Министерството на отбраната, Министерството на земеделието и горите, общински и окръжни аварийни екипи, медицински екипи, психолози, социални работници, екипи на Червения полумесец, както и доброволни формирования.

Вътрешният министър на Турция подчерта, че държавата ще помогне на хората, чиито домове се намират в повредени сгради. За посрещането на най-спешните нужди на пострадалите Валийството вече е отпуснало 25 милиона турски лири (500 хил. евро).

„Ще предоставим на хората с пострадали домове две възможности – фургони или финансова подкрепа за наем. Подготвихме се за това. Към този момент в Съндъргъ сме докарали 100 жилищни фургона“, заяви Йерликая.

Вътрешният министър съобщи, че 82 души, които са се страхували да се върнат по домовете си, са нощували в училища, джамии и конферентни зали. Раздадени са 2000 одеяла, а в камионите има още 18 000, които също ще бъдат предоставени на гражданите при необходимост. През нощта са били осигурени също така храна и топли напитки.

Близо час и половина е продължил проблемът с електричеството в Съндъргъ, след което е бил отстранен. Не са регистрирани проблеми с комуникациите. Въпреки това, за да бъдат подсигурени, от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) са разположили 9 временни станции. След земетресението пожарната е съобщила за един възникнал пожар, който е бил изгасен.

Единайсет психолози и социални работници са осигурили психологическа и социална подкрепа на засегнатите от труса.

„Благодарни сме, че нямаме човешки загуби в момента и никой от пострадалите не е в болница“, каза вътрешният министър.

От снощи вторичните трусовете в Балъкесир не спират. Сеизмолозите регистрират движение на земните пластове на всеки две минути. След първото земетресение от 6,1 по Рихтер за близо 13 часа са регистрирани 330 вторични труса.