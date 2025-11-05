На 88-годишна възраст почина легендарният румънски треньор Емерих Йеней, спечелил Купата на европейските шампиони със Стяуа (Букурещ)

Емерих Йеней – легендарният румънски треньор, който изведе футболния Стяуа (Букурещ) до спечелването на Купата на Eвропейските шампиони през 1986-а година, е починал днес на 88-годишна възраст, съобщиха медиите на север от река Дунав.

На 7-и май 1986-а година на стадион "Рамон Санчес Писхуан" румънският Стяуа поднася една от най-големите сензации в историята на турнира за Купата на европейските шампиони (КЕШ), предшественика на Шампионската лига на УЕФА, след като побеждава Барселона. Редовното време и продълженията завършват при нулуво равенство, а при дузпите блести звездата на вече покойния вратар Хелмут Дукадам, който спасява четири дузпи. Румънците вкарват две и вдигат шампионската купа на Европа.

Емерих Йеней, роден като Имре Шандор Йеней на 22-и март 1937-а година в Аргишу Мик (регион Арад). На терена по време на активната си кариера играе като защитник и записва 254 мача със 7 гола за Стауа. По това време печели три шампионски титли на Румъния, както и пет купи на страната. С националния отбор играе на Олимпийските игри през 19964-а година, където Румъния се класира 5-а.

Като треньор също има доста сериозни успехи, извън европейската купа от 1986-а година. Пет пъти става шампион на Румъния, четири пъти печели купата на страната. Води и националния отбор на Румъния, като го класира на Световното първенство в Италия през 1990-а година и на Евро 2000.

След това започва административна работа, като става президент на клуба Бихор Орадя, където остава да живее. Също така е бил част от управителното бюро на федерацията на страната, носител е на държавни ордени и награди.

"Днес румънският футбол загуби легендарен треньор, символ на професионализъм и достойнство. Емерих Йеней беше модел за елегантност, баланс и уважение, както на терена, така и извън него. Той вдъхновяваше цели поколения играчи и треньори със своята визия и спокойствие, както и с разбирането си за футбола“, каза президентът на ФРФ Ръзван Бурляну, цитиран от официалния сайт на централата.

"Загубихме човек с изключителна стойност, ментор, изключителен треньор. Емерик Йеней означаваше много за мен и за румънския футбол. Благодаря ти за всичко, чичо Ими. Винаги ще бъдеш в сърцето ми. Съболезнования на семейството!“, изпрати емоционално съобщение Георге Хаджи, може би най-успешният футболист, създаден от треньора Йеней.