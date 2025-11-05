Министерският съвет одобри присъединяването на България към инициативата ,,EU SST Partnership“ за космическо наблюдение и проследяване

Министерският съвет прие Решение за одобряване на присъединяването на България към инициативата „Ell SST Partnership“ за космическо наблюдение и проследяване, съобщиха от правителствената пресслужба.

Инициативата цели да укрепи сътрудничеството между страните членки на Европейския съюз в областта на космическото наблюдение и проследяване. Осигуряването на устойчив и конкурентен европейски космически сектор е не просто иновационен приоритет, а стратегическа необходимост за постигане на устойчивост и безопасност.

Системата за SST разполага с мрежа от наземни и космически сензори, способни да наблюдават и проследяват космически обекти заедно с възможности за обработка, целящи предоставянето на данни, информация и услуги за космически обекти, които обикалят около Земята. Услугите за SST оценяват риска от сблъсъци в орбита и неконтролирано повторно навлизане на космически отломки в земната атмосфера, както и откриват и характеризират фрагментации в орбита.

Включването на България в европейската инициатива е целесъобразно и ще допринесе за изграждането на модерна космическа екосистема, която стимулира икономическия растеж чрез развитие на българската космическа индустрия и насърчаване на международните партньорства, се посочва още в решението.

Развитието на модерна икономика, отбранителни способности и дори нашето ежедневие е немислимо без постиженията в космическата наука, технологии и индустрия. Това заяви държавният глава Румен Радев, който в края на октомври участва в откриването на новия космически център на „ЕндуроСат“.