Образователната система сама не може да реши проблема с наркотичните зависимости, каза министър Красимир Вълчев

Образователната система сама по себе си не може да реши проблема с наркотичните зависимости сред учениците, но може да създаде нагласи за неупотреба на наркотици. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на въпрос на депутата от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" Татяна Султанова-Сивева, свързан с разпространението на наркотични вещества сред учениците и анализа, извършен от регионалните управления на образованието. Той участва в заседанието на Комисията по образование и науката в Народното събрание.

Вълчев припомни, че през март Министерството на образованието и науката поиска от всички регионални управления информация за случаите на разпространение или употреба на наркотични вещества, за предприетите действия, трудностите и предложенията за подобряване на мерките.

„Факт е, че борбата с разпространението на наркотици се води десетилетия от всички страни" , отбеляза той. Според него този проблем изглежда се разраства. "И това не може да кажем, че е само в България“, каза Вълчев и подчерта, че образователната система няма как да противодейства на разпространението, но може да влияе върху употребата.

Министърът акцентира, че учителите трябва да бъдат подготвени за разговор с учениците. Вълчев допълни, че целта на учителя е да създаваме нагласи за неупотреба на наркотици, а за да говори един учител, то той трябва да е подготвен. „Учителите не са достатъчно подготвени или не успяват ефективно да разговарят по определени теми“, е мнението му.

Красимир Вълчев коментира и нежеланието на някои директори да съобщават за случаи, за да не бъде накърнен имиджът на училището. „В крайна сметка няма как да се скрие. Особено в малко населено място. Много по-голям е проблемът в големите градове“, каза той.

Образователният министър посочи също, че е възложил нов преглед на анализа и на механизма за противодействие. Колегите трябва да предложат мерки за подобряване на механизма. Сам по себе си механизмът няма да реши проблема със зависимостите, обясни министър Вълчев.

Той подчерта, че приоритет е превенцията. „Основната цел е по-малко деца да посегнат към наркотиците, да знаят кога ги заплашват, кога са опитали да ги излъжат и какви последствия има“, каза министърът.

Красимир Вълчев представи и информационната кампания „Кажи НЕ“, която се провежда в страната. „Залите са пълни. Известни личности идват и говорят за вредата от употребата, за това как се съсипва животът“, посочи той.

Министърът добави, че полаганите усилията обхващат и други зависимости .„Това не е само за наркотици. Но наркотиците са най-опасните. Трябва да говорим и за алкохол, и за хазарт, а вече и за екрани“, допълни Вълчев.