site.bta„Щастливеца” на „Алма алтер“ гостува във Велинград, Трън и София
Проектът „Щастливеца пътува“ предвижда представяне на спектакъла „Щастливеца” във Велинград, Трън и София, информират от „Алма алтер“, без да съобщават конкретни дати.
Създаденото по текстове на Алеко Константинов представление обединява музика на живо, танц, сценична пластика и словото на големия български писател. Постановката вплита емблематични фрагменти от „Бай Ганьо“, „До Чикаго и назад“, „Фейлетони“ и лични бележки от биографията на автора.
Постановката е режисирана от Николай Георгиев, хореографията е на Петя Йосифова-Хънкинс. Участват Станимира Димова, Мариела Димитрова, Георги Арсов, Андриян Асенов, Моника Методиева и Жулиян Желязков, специално участие има пловдивският актьор Стефан Попов, в ролята на Щастливеца.
