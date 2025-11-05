Подробно търсене

„Щастливеца” на „Алма алтер“ гостува във Велинград, Трън и София

„Щастливеца” на „Алма алтер“ гостува във Велинград, Трън и София, снимка – „Алма алтер“
София,  
05.11.2025 19:00
 (БТА)

Проектът „Щастливеца пътува“ предвижда представяне на спектакъла „Щастливеца” във Велинград, Трън и София, информират от „Алма алтер“, без да съобщават конкретни дати.

Създаденото по текстове на Алеко Константинов представление обединява музика на живо, танц, сценична пластика и словото на големия български писател. Постановката вплита емблематични фрагменти от „Бай Ганьо“, „До Чикаго и назад“, „Фейлетони“ и лични бележки от биографията на автора.

Постановката е режисирана от Николай Георгиев, хореографията е на Петя Йосифова-Хънкинс. Участват Станимира Димова, Мариела Димитрова, Георги Арсов, Андриян Асенов, Моника Методиева и Жулиян Желязков, специално участие има пловдивският актьор Стефан Попов, в ролята на Щастливеца.

Свързани новини

26.09.2023 18:19

Театрален спектакъл отбелязва 160-годишнината от рождението на Алеко Константинов

Спектакъл отбелязва 160-годишнината от рождението на Алеко Константинов и 75-годишнината на актьор Стефан Попов, съобщават от театър - студио 4хС. Премиерата на „Щастливеца“ е на 30 септември в салона на театър - лаборатория „Алма алтер“.

