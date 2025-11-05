Укринформ: Зеленски заяви, че Литва предлага на Украйна подкрепа за газовите доставки

Литва предложи на Украйна подкрепа за доставките на газ по време на отоплителния сезон, съобщи в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски след разговор с литовския си колега Гитанас Науседа, предаде Укринформ.

„Добър разговор с литовския президент Гитанас Науседа. Литва ни помага от началото на войната и ние наистина оценяваме цялата предоставена подкрепа. Сега, преди идването на зимата, когато се нуждаем от енергийна подкрепа, Литва е отново готова да ни помогне. Гитанас предложи подкрепа с газ. Разбрахме се нашите екипи да работят по това“, заяви Зеленски.

Според него разговорът е засегнал и заплахата от възможни хибридни атаки срещу Литва от страна на Беларус, изразяващи се в изпращането на вълни от мигранти и дронове.

„Предложих нашата помощ. Ще работим за осигуряване на по-голяма сигурност в региона и в приятелска Литва. Договорихме и общи дипломатически позиции и съгласувани мерки по непосредствено предстоящи въпроси в близкото бъдеще“, заяви президентът на Украйна.

Той също така информира литовския си колега за ситуацията на бойното поле.

„Нашите войници удържат фронта въпреки руските наративи в медиите“, подчерта Зеленски.

Вчера президентът заяви, че на Украйна не достигат 750 млн. долара при необходими два милиарда за внасяне на достатъчно газ по време на отоплителния сезон.