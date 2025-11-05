Протестиращи се събраха Съдебната палата в София с искане на оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Протестиращи се събраха пред Съдебната палата в София с искане на оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието е организирано от Инициатива "Правосъдие за всеки" във Фейсбук. В района има засилено полицейско присъствие.

Протестът иска да покаже, че една част от обществото е будна и не е съгласна със случващото се в България и съдебната система. Това се случва на фона на нелегитимен Висш съдебен съвет, каза пред медиите адвокат Емил Георгиев от Инициатива "Правосъдие за всеки".

Той допълни, че от инициативата поддържат исканията си за разкриване за процедура по избор на нов ВСС, както и приканиха Конституционния съд да се произнесе, че казусът с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е в техните ръце. Прокурорската колегия държи всички български граждани като заложници на своя инат не желаейки да определи друг за главен прокурор, заяви Георгиев.