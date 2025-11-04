Подробно търсене

Мъж на 91 години е настанен в болница след нападение от кучета в село Плазище, стопанинът им е задържан

Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева
Мъж на 91 години е настанен в болница след нападение от кучета в село Плазище, стопанинът им е задържан
Мъж на 91 години е настанен в болница след нападение от кучета в село Плазище, стопанинът им е задържан
Снимка: Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева
Кърджали,  
04.11.2025 12:26
 (БТА)

Възрастен мъж на 91 години от джебелското село Плазище е настанен в болница, след като е бил нападнат от две кучета, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали.

За БТА от полицията уточниха, че инцидентът е станал в самото село, когато стопанинът на четириногите, които са от породата „Кангал“, бил зает със селскостопанските си животни. Пострадалият е с разкъсване на дясната подбедрица.

Стопанинът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за това, че не е положил достатъчно грижи за намиращи се под негов надзор 2 кучета, които причинили телесна повреда. 

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:33 на 04.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация