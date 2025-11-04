Мъж на 91 години е настанен в болница след нападение от кучета в село Плазище, стопанинът им е задържан

Възрастен мъж на 91 години от джебелското село Плазище е настанен в болница, след като е бил нападнат от две кучета, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали.

За БТА от полицията уточниха, че инцидентът е станал в самото село, когато стопанинът на четириногите, които са от породата „Кангал“, бил зает със селскостопанските си животни. Пострадалият е с разкъсване на дясната подбедрица.

Стопанинът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за това, че не е положил достатъчно грижи за намиращи се под негов надзор 2 кучета, които причинили телесна повреда.