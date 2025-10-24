Популярната туристическа дестинация Загори в Северозападна Гърция въвежда „такса култура“ от 0,75 евро на нощувка за туристи

site.btaПопулярната туристическа дестинация Загори в Северозападна Гърция въвежда „такса култура“ от 0,75 евро на нощувка за туристи
Посетителите на община Загори, Северозападна Гърция, ще бъдат задължени да плащат „такса култура“ от 0,75 евро на вечер за престой в хотели или обекти, отдавани за кратък период под наем. Това е първата такава инициатива в страната, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“.
Решението, подписано съвместно от министъра на вътрешните работи Теодорос Ливаниос и министъра на културата Лина Мендони, е следствие от включването на региона в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.
Според решението таксата ще се плаща от посетителите след престоя им и преди заминаването им и ще бъде включена във фактурата, издавана от мястото за настаняване.
Приходите от новата такса ще бъдат за община Загори.
„Ще бъде сформиран комитет с членове от община Загори, Министерството на културата и Министерството на вътрешните работи, който ще решава кои проекти ще бъдат финансирани с приходите“, каза кметът на Загори Йоргос Сукувелос в интервю за „Катимерини“.
Община Загори се състои от 46 селища, известни с изключителната си традиционна архитектура, свързани с уникална мрежа от каменни пътеки и мостове, всички запазени в отлично състояние.
Напоследък районът отбелязва значително увеличение на туристическата инфраструктура, като в целия регион се появяват хотели, апартаменти под наем и имоти за краткосрочно отдаване под наем.
/МИД/
