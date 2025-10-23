Представление на Камен Донев с Пловдивския театър и среща с Александър Секулов предлага днес фестивалът „Есенни театрални срещи в Русе“

Авторски спектакъл на Камен Донев с Пловдивския театър и среща с автограф с Александър Секулов предлага в днешната си програма фестивалът „Есенни театрални срещи в Русе“. Това съобщи основният организатор и селекционер на международния форум, както и директор на „Арт театър Берлин“ – Катя Костова.

Публиката на фестивала ще има възможност да се срещне с поета, белетриста, драматурга и публициста Александър Секулов от 17:30 часа в Камерната зала на Доходното здание в Русе.

„Александър Секулов е драматургът, с когото работи основно Диана Добрева. В Русе по негов текст с голям успех беше поставен „Дебелянов и ангелите“. Той е изключително колоритна личност – популярен и съвременен драматург, който освен собствените си произведения, адаптира и големи теми и романи“, каза директорът на Драматичен театър „Сава Огнянов“ в Русе, Боян Иванов.

По-късно вечерта, от 19:00 часа в Голямата зала на Доходното здание, публиката ще може да види авторската постановка на Камен Донев „С най-голямо уважение“, която той представя заедно с Пловдивския театър. Спектакълът вече е отличен с множество награди, включително три от Международния театрален фестивал на комедийния и сатиричния спектакъл в Габрово.

„Това е голяма продукция – на сцената ще бъде почти целият Пловдивски театър. Билетите за представлението се разпродадоха 10 дни преди началото на фестивала“, отбеляза Катя Костова.