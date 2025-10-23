Русия наложи глоба на френския колоездач Софиан Сехили, след което той беше освободен

Френският колоездач Софиан Сеили, който се намираше в руски затвор от началото на септември, беше осъден днес да плати глоба за "незаконно преминаване на руската граница" и беше освободен, предаде Франс прес, като цитира руската агенция РИА.

Съдът в руския Далечен изток "призна Софиан Сеили за виновен" и го осъди "на глоба от 50 000 рубли" (около 530 евро), съобщи съдийката Ирина Биле, цитирана от агенцията.

редвид времето, прекарано в предварително задържане, 44-годишният велосипедист е бил освободен от плащане на глобата и освободен в съдебната зала, според същия източник.

