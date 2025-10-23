На всички сгради в обхвата на трасето на строящото се метро са поставени маркери за следене на деформация, посочиха от „Метрополитен“

Още преди започване на строителните работи, на всички сгради, попадащи в обхвата на трасето, включително на 93-то СУ, са поставени геодезически маркери (репери) за следене на деформацията. Това посочиха от „Метрополитен“ в позиция по повод получени сигнали от родители на деца от 93 СУ „Александър Теодоров – Балан“ в столичния квартал „Гео Милев“ за големи пукнатини в училището.

Наблюденията са постоянни и се извършват за целия период на строителство, като до настоящия момент никъде не са констатирани отклонения от първоначалните показания, се посочва в позицията.

Преди започване на изкопни дейности на метростанциите в участъка е изпълнена външна укрепваща конструкция, която да осигури стабилността на земния масив при изкопните работи.

В ефира на Нова телевизия кметът на район „Слатина” Георги Илиев поясни тази сутрин, че постоянно се правят огледи на сградата.

„До края на месеца трябва да излезе конструктивното изследване, за да се види какви мерки ще се вземат. Последният оглед е бил в петък със специалисти от Столична община. Те казаха че сградата не представлява непосредствена опасност, но отварянето на фугата е обезпокоително”, посочи той.

Ако представляваше, щяхме да постановим преустановяване на занятията, но към момента има такова разрешение, допълни още Илиев.

До 5 ноември жителите на блок в квартал "Хаджи Димитър" в София трябва да се евакуира заради констатирани пукнатини в сградата. Собственик на апартамент в сградата посочи тогава за БТА, че пукнатините съвпадат със стартиралото изграждане на третата линия на метрото в близост.