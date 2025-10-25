Левски не се затрудни с последния в Първа лига отбор на Добруджа и записа четвърти пореден успех в първенството

Първенство на България по футбол, среща от 13-ия кръг на efbet Лига:

Левски (София) - Добруджа (Добрич) 3:0 (2:0)

Голмайстори: 2:0 Евертон Бала 13 и 27, 3:0 Марин Петков 74

Жълти картони: Борислав Рупанов, Георги Костадинов (Левски), Антон Иванов, Матеус Леони (Добруджа)

Главен съдия: Геро Писков (София)

ВАР-съдия: Драгомир Драганов (Варна)

Състави:

Левски (Сф): Светослав Вуцов, Майкон, Кристиан Макун, Асен Митков, Евертон Бала (46 - Марин Петков), Кристиан Димитров, Оливер Камдем, Мазир Сула (67 - Акрам Бурас), Георги Костадинов (67 - Гашпер Търдин), Борислав Рупанов (82 - Карл Фабиен), Радослав Кирилов (77 - Мустафа Сангаре)

Добруджа: Галин Григоров, Богдан Костов, Димитър Пиргов, Венцислав Керчев, Малик Ндор, Ди Матео Ловрич (46 - Монтасар Трики), Матеус Леони, Антон Иванов (79 - Ивайло Михайлов), Лукас Соарес, Андриан Димитров, Томаш Силва (66 - Аарън Апия)

Левски (Сф) постигна очаквана победа над намиращия се на дъното на класирането в efbet Лига Добруджа (Добрич), отбелязвайки три безответни гола. Два пъти се разписа Евертон Бала, а един гол през втората част добави Марин Петков.

С четвъртия си пореден успех левскарите събират 32 точки на върха в класирането, а Добруджа е на дъното със 7.

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес направи доста промени в стартовия състав, но това не се отрази на поведението на двата отбора и на факта, че играят първия и последния в класирането.

Левски започна по-активно с два пропуска в началните минути, но в 7-ата минута можеше да допусне гол. Антон Иванов - който е юноша на клуба от стадион "Георги Аспарухов", открадна топката от Кристиян Димитров, и тръгна сам срещу вратаря. Светослав Вуцов обаче показа, че се намира в много добра форма и извади топката в ъглов удар.

Но в 13-ата минута Левски откри резултата с гол на Евертон Бала, който получи от Асен Митков, навлезе от ляво в наказателното поле и прати топката в мрежата по диагонала. Отново Евертон Бала се превърна в голмайстор 14 минути по-късно, след като завърши в мрежата центриране на Оливер Камдем и хитро пропусната топка от Мазир Сула на 10-ия метър.

В последните 10 минути на първата част младият нападател Борислав Рупанов имаше две добри възможности за трети гол във вратата на добруджанци, но пропусна и двете след подавания на Радослав Кирилов.

Влезлият като резерва през втората част Марин Петков направи 3:0 в 74-ата минута, след като завърши пробив и пас назад на Майкон. Футболистите на Левски направиха преса в трета третина, отнеха топката, а гостите не успяха да си върнат топката. Майкон проби сам от ляво и върна към точката за изпълнение на дузпа, откъдето Марин Петков вкара 6-ия си гол през сезона в първенството.

До края тимът на Левски свали темпото, но въпреки това създаде две възможностите. По-чистата беше за Сангаре, който обаче не насочи топката към вратата при центриране на Търдин от дясно.