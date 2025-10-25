Нова победа за Левски в първенството на България по футбол, Евертон Бала с два гола

Първенство на България по футбол, срещи от 13 кръг на efbet Лига: Ботев (Враца) - Септември (София) - 2:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Стоян Стоичков 52, 1:1 Радослав Цонев 82-дузпа, 2:1 Даниел Генов 85 червен картон: Илия Юруков (Ботев Враца-42 минута) Славия - Черно море - 0:0 Левски - Добруджа (Добрич) - 3:0 (2:0) Голмайстори: 2:0 Евертон Бала 13 и 27, 3:0 Марин Петков 74 от петък: Монтана - Арда Кърджали - 1:1 (1:1) голмайстори: 0:1 Ивелин Попов 7, 1:1 Анатолий Господинов-автогол 45+1 Спартак (Варна) - Ботев (Пловдив) - 3:2 (1:1) голмайстори: 1:0 Георг Стояновски 14, 1:1 Самуил Цонов 42, 2:1 Бернардо Коуто 50, 2:2 Армстронг Око-Флекс 68, 3:2 Бернардо Коуто 77-дузпа Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив) - 2:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Лукас Риан 22, 1:1 Анте Аралица 68, 2:1 Кауе Карузо 77, 2:2 Адриан Кова 90+8 пропусната дузпа: Парвиз Умарбаев (Локомотив Пловдив) 90+7 в неделя: ЦСКА - Берое в понеделник: ЦСКА 1948 - Лудогорец (Разград) временно класиране: 1. Левски 13 10 2 1 25:7 32 точки 2. ЦСКА 1948 12 8 2 2 20:10 26 3. Локомотив Пловдив 13 6 6 1 17:13 24 4. Лудогорец 11 6 5 0 18:4 23 5. Черно море 13 6 5 2 19:10 23 6. Ботев Враца 13 4 5 4 12:13 17 7. Спартак Варна 13 3 7 3 16:15 16 8. Берое 11 3 5 3 12:15 14 9. Локомотив София 13 2 7 4 12:13 13 10. Арда Кърджали 13 3 4 6 12:14 13 11. ЦСКА 12 2 7 3 10:10 13 12. Монтана 13 3 4 6 10:21 13 13. Славия 13 2 6 5 13:18 12 14. Ботев Пловдив 13 3 2 8 14:22 11 15. Септември София 13 3 2 8 14:26 11 16. Добруджа 13 2 1 10 8:21 7