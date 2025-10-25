Подробно търсене

Нова победа за Левски в първенството на България по футбол, Евертон Бала с два гола

Атанас Василев
БТА, София (25 октомври 2025) Футболна среща от 13-ия кръг на efbet Лига между отборите на Левски и Добруджа. Снимка: Минко Чернев/БТА (ЛФ)
София,  
25.10.2025 19:52
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 13 кръг на efbet Лига:

Ботев (Враца) - Септември (София) - 2:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Стоян Стоичков 52, 1:1 Радослав Цонев 82-дузпа, 2:1 Даниел Генов 85
червен картон: Илия Юруков (Ботев Враца-42 минута)

Славия - Черно море               - 0:0

Левски - Добруджа (Добрич)        - 3:0 (2:0)
Голмайстори: 2:0 Евертон Бала 13 и 27, 3:0 Марин Петков 74  

от петък:
Монтана - Арда Кърджали - 1:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Ивелин Попов 7, 1:1 Анатолий Господинов-автогол 45+1

Спартак (Варна) - Ботев (Пловдив) - 3:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Георг Стояновски 14, 1:1 Самуил Цонов 42, 
2:1 Бернардо Коуто 50, 2:2 Армстронг Око-Флекс 68, 3:2 Бернардо Коуто 77-дузпа

Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив) -  2:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Лукас Риан 22, 1:1 Анте Аралица 68, 
2:1 Кауе Карузо 77, 2:2 Адриан Кова 90+8
пропусната дузпа: Парвиз Умарбаев (Локомотив Пловдив) 90+7

в неделя:
ЦСКА - Берое 

в понеделник:
ЦСКА 1948 - Лудогорец (Разград)

временно класиране:
 1. Левски             13  10  2  1  25:7   32 точки
 2. ЦСКА 1948          12   8  2  2  20:10  26
 3. Локомотив Пловдив  13   6  6  1  17:13  24
 4. Лудогорец          11   6  5  0  18:4   23
 5. Черно море         13   6  5  2  19:10  23
 6. Ботев Враца        13   4  5  4  12:13  17
 7. Спартак Варна      13   3  7  3  16:15  16
 8. Берое              11   3  5  3  12:15  14
 9. Локомотив София    13   2  7  4  12:13  13
10. Арда Кърджали      13   3  4  6  12:14  13
11. ЦСКА               12   2  7  3  10:10  13
12. Монтана            13   3  4  6  10:21  13 
13. Славия             13   2  6  5  13:18  12
14. Ботев Пловдив      13   3  2  8  14:22  11
15. Септември София    13   3  2  8  14:26  11
16. Добруджа           13   2  1 10   8:21   7

/АВ/

