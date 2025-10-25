Проф. д-р Златомир Коларов получи Чиловата награда за 2025 г.

Проф. д-р Златомир Коларов е удостоен с Чиловата награда за 2025 г. Отличието бе връчено от д-р Даниела Дариткова по време на двудневния научен симпозиум „Чилова академия“ в Пампорово. Форумът се организира за 25-а година от Районната лекарска колегия в Смолян.

Вече четвърт век нашата колегия пази паметта на проф. д-р Константин Чилов чрез изданието на нашия научен форум, който обединява усилията както на национални лектори, така и на смолянската колегия, посочи д-р Дариткова. По думите ѝ Академията продължава завещаното от проф. Чилов - необходимостта лекарят непрекъснато да усъвършенства своите знания и умения. Нашата идея, пазейки традицията „Чилова академия“, е да предадем и на бъдещите поколения необходимостта да почитаме своите учители, да пазим историческата памет за тях и да съхраняваме тези значими за региона имена, допълни д-р Дариткова.

Проф. д-р Златомир Коларов е ревматолог, с над 590 научни публикации, писател и общественик, председател на дружеството на лекарите писатели.

Почетен знак „Лекар на годината“ бе връчен на д-р Петър Беров, хирург, общественик. Неговият професионален път е свързан с областната болница МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян, в която работи в продължение на 25 г. „Благодарение на него са спасени много хора. Много пациенти и в настоящето разчитат на неговия професионализъм и опит. Д-р Беров е гордост както за област Смолян, така и за България“, каза д-р Дариткова, връчвайки отличието.

На форума присъства председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов, както и представители на здравни и обществени институции в Смолян.