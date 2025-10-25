Байерн (Мюнхен) постигна осма победа в осмия кръг от Бундеслигата, РБ Лайпциг вкара шест гола като гост на Аугсбург

Лидерът в германската Бундеслига Байерн (Мюнхен) постигна 13-а поредна победа във всички турнири, след като отнесе с 3:0 като гост останалия с 10 футболисти състав на Борусия (Мьонхенгладбах). И тъй като това е осми кръг от първенството, баварците са с осем победи и на върха с 24 точки.

След нулево първо полувреме тимът на белгийския треньор Венсан Компани вкара три гола след 64-ата минута, когато Йозуа Кимих откри резултата. Рафаел Герейро удвои пет минути по-късно, а младият талант Ленарт Карл оформи крайния резултат в 81-ата минута. Мачът реално противопостави първия и последния, а Байерн пристигна на стадиона на съперника си със закъснение, което наложи и по-късен старт на срещата.

Йенс Кастроп от домакините беше отстранен в 18-ата минута заради груб фаул, но макар и с 10 души те можеха да намалят. Кевин Щьогер пропусна дузпа в 75-ата минута, преди младокът Карл оформи крайното 0:3.

С този успех Байерн изравни рекорд на Милан (Италия) през сезон 1992/93, когато имаше 13 поредни победи в първите си 13 мача. Това са двата единствени състави в първенствата от топ 5 на Европа, които имат такава поредица.

РБ Лайпциг остана на 2-ото място с изоставане от 5 точки, след като постигна категоричен успех с 6:0 над Аугсбург като гост. Това е и най-голямата победа на този тим от влизането му в Бундеслигата изобщо.

Юношата Ян диоманде вкара един гол и подаде за още два, а Айнтрахт реагира след катастрофата срещу Ливърпул и би с 2:0 Санкт Паули благодарение на две попадения на Джонатан Буркхард.

Първа домакинска победа за сезона постигна съставът на Хофенхайм, който надви с 3:1 Хайденхайм с голове на Фисник Аслани, Тим Лемперле и Андрей Крамарич. А Волфсбург сложи край на серията от поражения с успех с 1:0 пад Хамбургер ШФ като гост с единствения гол на Адам Дагин.



Първенство на Германия по футбол, мачове от осмия кръг на Бундеслигата: Аугсбург - РБ Лайпциг 0:6 Борусия Мьонхенгладбах - Байерн Мюнхен 0:3 Айнтрахт Франкфурт - Санкт Паули 2:0 Хамбургер - Волфсбург 0:1 Хофенхайм - Хайденхайм 3:1 по-късно днес: Борусия Дортмунд - Кьолн неделя: Байер Леверкузен - Фрайбург Щутгарт - Майнц 05 от петък: Вердер Бремен - Унион Берлин 1:0 Байерн (Мюнхен) води с 24 точки, следван от РБ Лайпциг с 19, Щутгарт е 3-и с 15 (мач по-малко),

Борусия (Дортмунд) и Байер (Леверкузен) са с по 14 и също имат по 7 мача,

а Айнтрахт (Франкфурт) и Хофенхайм са с по 13 на 6-7 място.