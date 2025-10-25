Подробно търсене

ЦПВК победи Славия 2017 в женския волейболен шампионат

Асен Даскалов
снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
25.10.2025 19:29
 (БТА)

ЦПВК победи гостуващия Славия 2017 с 3:1 (25:15, 25:22, 26:28, 25:14) в двубой от втория кръг в първенството на България по волейбол за жени. 

Домакините имаха възможност да приключат срещата още в третия гейм, но пропуснаха мачбол при 24:23. "Белите" успяха да направят обрат след 28:26, но след това загубиха четвъртата част.

В друга среща от кръга Драгоман се наложи с 3:1 (19:25, 26:24, 25:18, 25:21) след обрат срещу Миньор Перник.

В неделя Левски София приема Дея спорт. 

Мачове от втория кръг в шампионата на България по волейбол за жени:

ЦПВК - Славия 2017           3:1 (25:15, 25:22, 26:28, 25:14)
Драгоман - Миньор Перник     3:1 (19:25, 26:24, 25:18, 25:21)

от петък: 
ДКС Варна - ЦСКА             0:3 (24:26, 17:25, 21:25)
Марица Пловдив - Марица 2022 3:0 (25:18, 25:15, 25:18)

неделя: 
Левски София - Дея спорт

Марица Пловдив, ЦСКА, ЦПВК и Драгоман имат пълен актив от 6 точки.

/АВ/

Към 20:10 на 25.10.2025 Новините от днес

