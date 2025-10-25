Модернизацията на румънската армия е приоритет, заяви румънският президент по повод Деня на румънската армия

Румънският президент Никушор Дан заяви днес, че модернизацията на румънската армия е приоритет, като посочи, че самото твърдение, че искате мир, не е достатъчно и човек трябва да действа отговорно и да се подготви за възпиране на войната, предаде Аджерпрес. Днес Румъния отбелязва Деня на румънската армия.

„Днес честваме Румънската армия, институция, без която суверенитетът, независимостта, националното единство и цялост не биха били правилно защитени. Румъния е там, където е днес, защото някои хора са се жертвали във войните за независимост за националното ѝ обединение; Румъния е защитена днес, защото има набор от партньори, а има тези партньори, защото през последните години войските на Румънската армия са се сражавали в различни военни действия. Преминаваме през сложен геополитически период, преминаваме през период, в който осъзнаваме, че мирът не е даденост, не е достатъчно да заявите силно желанието си за мир; трябва да действате отговорно, за да имате мир. Ето защо модернизацията на румънската армия е приоритет в този момент и затова Румъния инвестира в модернизацията на своята армия“, каза президентът Никушор Дан.

Той уточни още, че Румъния ще отпусне средства, за да може армията да бъде подготвена.

Министърът на националната отбрана на Румъния Йонуц Мощяну заяви, че министерството продължава „най-обширната програма за модернизация в историята на армията“ чрез инвестиции в технологии, инфраструктура и програми за обучение.

„И тази година Министерството на отбраната продължава най-голямата програма за модернизация в историята на армията чрез големи инвестиции в бойна техника, инфраструктура и интегрирани програми за обучение. Най-важната инвестиция обаче остава тази в хората, военнослужещите, които чрез професионализъм и баланс придават сила и доверие на институцията на армията. В същото време работим за подобряване на условията на труд, живот и екипировката на военния персонал, за да могат те да изпълняват мисията си на най-високи стандарти“, заяви Мощяну.

Той също така подчерта значението на датата, на която се чества Денят на армията, припомняйки, че на 25 октомври 1944 г. румънската армия напълно освобождава националната територия от фашистка окупация след битката при Карей.

Мощяну се обърна и кум агресивната война на Руската федерация срещу Украйна, заявявайки, че Румъния „остава надежден съюзник и фактор за стабилност на източния фланг“.