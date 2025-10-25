Подробно търсене

ЦСКА победи Дея спорт в три гейма в шампионата по волейбол

Асен Даскалов
снимка: Христо Касабов/БТА
Бургас,  
25.10.2025 20:37
 (БТА)

ЦСКА победи с 3:0 (25:23, 25:22, 27:25) като гост Дея спорт в среща от първия кръг в шампионата на България по волейбол за мъже.

В първия гейм "червените" изоставаха с 19:21, но направиха обрат до 25:23. Във втората част воденият от треньора Александър Попов състав контролираше събитията на полето, демонстрирайки силен начален удар. 

След това ЦСКА отново навакса пасив от 3 точки, за да приключи срещата за малко повече от един час при 27:25.

Хеймиш Хейзълдън от гостите стана най-резултатен в двубоя с 14 точки, а съотборникът му Мохамад Реза Бейк добави още 11 пункта.

Цветелин Цветанов се отличи с 13 точки за отбора от Бургас.

Мачове от първия кръг в шампионата на България по волейбол за мъже:

Дея спорт - ЦСКА              0:3 (23:25, 22:25, 25:27)
Локомотив Пловдив - Славия    3:0 (25:22, 25:21, 25:19) 

от петък:
Левски София - Нефтохимик 2010  0:3 (19:25, 20:25, 16:25)
Монтана - Черно море            3:2 (26:24, 25:22, 16:25, 19:25, 28:26) 
Пирин Разлог - Дунав Русе       3:0 (25:16, 25:23, 25:18)

/АД/

