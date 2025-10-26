Ще изчакаме решението на БСП за ротация на председателя на НС, след което ще се събере Съветът за съвместно управление, каза Рая Назарян

Ще изчакаме решението на БСП за ротация на председателя на Народното събрание (НС), след което въпросът ще бъде обсъден на Съвета за съвместно управление (ССУ), каза Рая Назарян от ГЕРБ-СДС, зам.-председател на парламента и на парламентарната група, в сутрешния блок на bTV.

Във вторник, след заседанието на ССУ стана известно, че ГЕРБ и "Има такъв народ" са поставили въпроса за ротационно председателство на НС в името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН. Съобщението беше публикувано на фейсбук страницата на ГЕРБ.

Назарян припомни, че когато се конституира 51-вото НС, имаше редица неуспешни опити за избор на негов председател. Тогава изборът беше не политическо решение, а по-скоро административно, за да започне работа парламентът и преговорите за сформиране на управляващо мнозинство, уточни тя и добави, че в споразумението за управление не присъства позицията на председател на НС. Оставихме я настрани, както и назначенията на областни управители, на техни заместници, каза Рая Назарян.

След като миналата седмица имахме разговори в ССУ, се стигна до решение за нов механизъм, който да стане част от споразумението за споделяне позицията на председател на НС. Ще изчакаме днес заседанието на Националния съвет на БСП, след което ще се свика ССУ и ще се обсъди въпросът с ротацията, обясни депутатът. Назарян не пожела да коментира работата на Наталия Киселова като председател на парламента. В политиката нищо не се дължи никому, трудности има във всеки един парламент, каза Назарян.

Тя се върна назад и припомни, че когато са започнали разговора с коалиционните си партньори за стабилно мнозинство, политическият разговор не е бил "ДПС-Ново начало" да станат четвърти партньор, а да се възползват от правилника на НС и правото, което той им дава да участват в органите на парламента, без да е било обсъждано в какви конкретно комисии. Оценяваме заявката на "ДПС-Ново начало", че гарантират подкрепа за стратегическите задачи на управлението, както и че те сами прецениха да не участват в органите на НС, за да не създават допълнително напрежение в този важен за страната момент, заяви зам.-председателят на НС. Пълният мандат е правило, не изключение, в коалицията сме решили да се движим по правилата, а не по изключенията, изтъкна тя.

Пред коалицията бяха поставени няколко политически задачи – финансовата стабилност, бюджет 2025 г., предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост, пълна интеграция на България в ЕС чрез членството в еврозоната. "Алианс за права и свободи" реши да напусне коалицията, когато става въпрос за стратегическите приоритети, "ДПС-Ново начало" подкрепяха тези процеси, описа политическата картина назад Назарян.

През цялото това време бяхме обект на различни политически атаки от опозицията, които пречеха на изпълнението на задачите, каза тя. По думите ѝ в Министерския съвет (МС) също се е натрупвало напрежение. Някои министри, гонейки техните политически програми, се капсулираха, но няма министерства, дадени на концесия, коментира представителят на ГЕРБ. Въпросът към настоящия момент е разрешен, думите на Борисов бяха в посока да се седне на разговор, да има по-широк диалог, целият МС и НС да са в диалог, каза Рая Назарян. Емоцията, отношението на Борисов беше към всички, че трябва по-добра спойка в коалицията, каза тя. Катализатор на процеса се яви вотът в Пазарджик, но се отрази и благоприятно вътре в коалицията, защото седнахме да разговаряме откровено, признахме грешките. На първо място стои да си осигурим стабилно и сигурно мнозинство, каза още зам.-председателят на НС и на парламентарната група ГЕРБ-СДС.