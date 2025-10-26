Националният съвет на БСП заседава, очаква се да обсъди ротацията на председател на парламента

Подробно търсене

Нелли Желева
В централата на Българската социалистическа партия ще се проведе пленум на Националният съвет на БСП Снимки: Владимир Шоков/БТА
26.10.2025 11:40
Националният съвет на БСП се събра на заседание, на което се очаква да бъде обсъдена ротация на председателя на Народното събрание.

Във вторник, след заседанието на Съвета за съвместно управление, стана известно, че ГЕРБ и "Има такъв народ" са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание в името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията.

Още в началото казахме, че работим да имаме председател, но най-вероятно днес ще бъде прието да има ротация, коментира пред медиите Иван Петков, депутат от „БСП-Обединена левица“. Според него обаче ротацията ще свърши до избиране на Рая Назарян за председател на парламента. Въпросът е дали трябва да се продължи, защото оттук нататък виждаме, че Делян Пеевски има по-голямо влияние върху кабинета, каза Петков. Голяма част от избирателите на социалистическата партия по думите му са питали какви са „червените линии“ за партията и оставането в тази коалиция. Според него това е неприемливо и той ще предложи излизане от коалицията. Имат на глава на раменете, може би е добро за държавата, но според мен, познавйки какво става около Делян Пеевски, може да докараме „новия бял автобус“

Петков допусна, че Наталия Киселова ще бъде по думите му пожертвана. 

На влизане преди заседанието Велислава Дърева коментира пред медиите, че според нея БСП трябва незабавно да излезе от това управление.

На въпрос как ще гласува дали да има ротация, или не, Валери Жаблянов отговори „ще гласувам по съвест“.

Александър Томов, коалиционен партньор в „БСП-Обединена левица“, каза, че Наталия Киселова трябва да бъде не сменена, а да има ротационен принцип.

 

