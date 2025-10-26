Кристиян Киву: "Всичко се дължи на пилеенето на енергия, която хвърлихме на вятъра"

Старши треньорът на Интер - Кристиан Киву смята, че футболистите му са изразходвали много енергия за събитията извън терена при поражението с 1:3 от Наполи в мач от 8-ия кръг на италианското първенство.

„Опитахме се да останем в мача, да запазим баланс, но ударихме две греди и реагирахме на изоставането. През втората част загубихме баланс, защото бяхме твърде нетърпеливи да обърнем резултата и така допуснахме гол за 0:2. Въпреки това успяхме да се върнем, но после изхабихме енергия в спорове с тяхната скамейка и от този момент нататък загубихме острота“, заяви Киву.

„Всичко се дължи на пилеенето на енергия, която хвърлихме на вятъра. Трябваше да разбираме по-добре моментите в мача. При втория гол не усетихме опасността. Бяхме твърде много хора в атака и се оказахме неподготвени при една изритана напред топка от Спинацола към Мактоминей. След това реагирахме твърде бавно при третия гол, което се дължеше на загубата на концентрация. Не можем да допускаме толкова лесно гол от тъч“, каза още Киву.

„Гордея се с това, което момчетата правят, и след този мач съм още по-уверен. Видях страхотно първо полувреме, въпреки ентусиазма на Наполи, тъй като ние доминирахме. Ще кажа на играчите в бъдеще да не си пилеят енергията само за да спорят. Трябва да се съсредоточим върху играта и целите, които преследваме“, завърши румънецът.