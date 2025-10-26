Индексът на тържищните цени у нас е с над един процент нагоре тази седмица, отчита ДКСБТ

Подробно търсене

Ивона Величкова
Инфографика: БТА
София,  
26.10.2025 07:00
 (БТА)
По-високи цени на повечето зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) тази седмица. 

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва тази седмица с 1,19 процента до 2,299 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,272 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.

При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, най-рязко поскъпват краставиците - с 26,53 на сто до 2,90 лева за килограм, и тиквичките – с 21,77 на сто до 1,60 лева за килограм. Значителен ръст се наблюдава и при цената на картофите - с 10,06 на сто до 1,05 лева за килограм. При червените чушки поскъпването е с 8,08 на сто надолу до 2,30 лева за килограм, докато при зелените чушки то е с 4,70 на сто до 1,96 лева за килограм. Доматите също са нагоре - с 4,48 на сто до 2,80 лева за килограм. Зелето запазва цената си от миналата седмица и се търгува по 1,04 лева за килограм. По-евтини са морковите - с 2,62 на сто до 1,19 лева за килограм, и зрелият лук кромид - с 2,31 на сто до 1,10 лева за килограм.

При плодовете по-високи са единствено цените на дините - с 10,32 на сто до 0,62 лева за килограм, и гроздето - с 1,49 на сто до 3,13 лева за килограм. Ябълките са по-евтини със 7,51 на сто до 2,34 лева за килограм, а лимоните - с 2,58 на сто до 3,77 лева за килограм. Цената на бананите е по-ниска с 0,71 на сто до 2,79 лева за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 0,49 на сто до 12,12 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" - с 1,53 на сто до 17,90 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 2,62 на сто нагоре и се продава по 1,41 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 1,75 на сто до 2,33 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) също е по-висока и то се търгува по 3,17 лева за брой, което е с 0,32 на сто спад.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,32 на сто до 6,95 лева за килограм, докато яйцата (размер М) запазват цената си от миналата седмица и се търгуват по 0,38 лева за брой на едро.

Цената на ориза е с 2,13 на сто нагоре до 3,35 лева за килограм, докато тази на брашното тип 500 е с 4,23 на сто надолу до 1,45 лева за килограм. Олиото поскъпва тази седмица с 5,15 на сто до 3,35 на лева за литър, а захарта поевтинява с 1,77 на сто до 1,78 лева за килограм. По-ниски са цените на зрелия фасул - с 2,76 на сто до 4,16 лева за килограм, и лещата - с 3,25 на сто до 3,99 лева за килограм.

/БП/

