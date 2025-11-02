Подробно търсене

Тиквичките и краставиците продължават да поскъпват по борсите у нас, сочат данните на ДКСБТ за тази седмица

Ивона Величкова
Тиквичките и краставиците продължават да поскъпват по борсите у нас, сочат данните на ДКСБТ за тази седмица
Тиквичките и краставиците продължават да поскъпват по борсите у нас, сочат данните на ДКСБТ за тази седмица
Инфографика: БТА
София,  
02.11.2025 07:00
 (БТА)

Още близо 1 процент нагоре е индексът на тържищните цени тази седмица, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). 

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва тази седмица с 0,96 процента до 2,321 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,299 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.

При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, и тази седмица най-рязко поскъпват тиквичките - със 17,11 на сто до 1,78 лева за килограм, и краставиците - с 14,91 на сто до 3,16 лева за килограм. По-скъпи са също доматите, който се търгуват по 2,91 лева за килограм или с 3,19 на сто нагоре. При червените чушки поскъпването е с 1,27 на сто до 2,23 лева за килограм, докато при зелените чушки има спад от 2,78 на сто до 1,89 лева за килограм. Най-значителен спад в цената се наблюдава при зрелия лук кромид, която е със 7,97 на сто надолу и той се продава по 0,97 лева за килограм. По-евтини са също картофите - с 6,19 на сто до 0,97 лева за килограм, зелето - с 5,95 на сто до 0,98 лева за килограм, и морковите - с 4,17 на сто до 1,15 лева за килограм.

При плодовете по-скъпи са единствено бананите, които се търгуват по 2,82 лева за килограм или с 1,15 на сто нагоре. Най-много поевтиняват ябълките, които са с 6,35 на сто надолу до 2,30 лева за килограм. По-ниски са цените също на дините - с 3,28 на сто до 0,53 лева за килограм, лимоните - с 3,08 на сто до 3,71 лева за килограм, и гроздето - с 2,27 на сто до 3,10 лева за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 0,67 на сто до 12,10 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" - с 0,03 на сто до 18,03 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 1 на сто надолу и се продава по 1,38 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 0,26 на сто до 2,31 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) също е по-ниска и то се търгува по 3,13 лева за брой, което е с 1,07 на сто спад.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 2,82 на сто до 7,14 лева за килограм, а яйцата (размер М) - с 0,53 на сто се търгуват по 0,38 лева за брой на едро.

Цената на ориза е с 1,9 на сто надолу до 3,30 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 - с 1,08 на сто до 1,46 лева за килограм. Олиото също е по-евтино тази седмица, като се продава по 3,20 на лева за литър или с 4,88 на сто надолу. Захарта поскъпва с 2,02 на сто до 1,82 лева за килограм. Цената на зрелия фасул отстъпва с 1,99 на сто до 4,14 лева за килограм, докато тази на лещата скача с 1,88 на сто до 4,12 лева за килограм.

/ЕС/

Свързани новини

27.10.2025 11:28

Стойността на потребителската кошница се запазва на ниво от 97 лева през изминалата седмица, съобщи председателят на ДКСБТ Владимир Иванов

Стойността на потребителската кошница се запазва на ниво от 97 лева през изминалата седмица, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов, който даде брифинг в централата на комисията, на който
26.10.2025 07:00

Индексът на тържищните цени у нас е с над един процент нагоре тази седмица, отчита ДКСБТ

По-високи цени на повечето зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) тази седмица.  Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва тази
20.10.2025 12:44

Цената на потребителската кошница се e повишила с 2 лева тази седмица до 97 лева, отчитат от ДКСБТ

Цената на потребителската кошница е с 2 лева по-висока тази седмица - от 95 на 97 лева, съобщи днес председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов. Той подчерта, че тенденцията е повлияна изцяло от
19.10.2025 06:00

Зеленчуците и основни хранителни стоки поскъпват на борсите у нас през седмицата, показват данните на ДКСБТ

Зеленчуците и основни хранителни стоки поскъпват на борсите у нас през седмицата показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).  Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на
13.10.2025 12:25

Цената на потребителската кошница намалява своята стойност на 95 лева през изминалата седмица, отчитат от ДКСБТ

Цената на потребителската кошница намалява своята стойност на 95 лева през изминалата седмица спрямо предходната, когато беше 97 лева, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), съобщи днес на брифинг председателят на
12.10.2025 07:00

Разнопосочно движение в цените на основните хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите у нас през седмицата показват данните на ДКСБТ

Разнопосочно движение в цените на основните хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите у нас през седмицата показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).  Индексът на тържищните цени (ИТЦ),
05.10.2025 10:00

Всички плодове и зеленчуци са по-евтини на борсите тази седмица с изключение на доматите, които поскъпват с над 15 процента, по данни на ДКСБТ

Всички плодове и зеленчуци са по-евтини на борсите тази седмица с изключение на доматите, които поскъпват с над 15 процента, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).  Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:20 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация