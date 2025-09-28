Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите у нас през тази седмица, докато основни хранителни стоки поскъпват, по данни на ДКСБТ

Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите у нас през тази седмица, докато основни хранителни стоки поскъпват, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, намалява минимално с 0,04 на сто до 2,272 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,273 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.

При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, най-много поевтиняват тиквичките - с 14,29 на сто до 1,35 лева за килограм, следвани от краставиците, които се търгуват с 9,54 на сто по-малко до 2,18 лева за килограм. Цената на зелето е надолу с 6,19 на сто и то се предлага по 0,91 лева за килограм. Картофите се продават с 1,64 на сто по-малко, по 1,05 лева за килограм. Зелените чушки поевтиняват с 6,16 на сто и се предлагат по 1,79 лева за килограм, а червените са надолу с 6,81 на сто до 2,12 лева за килограм. Зрелият лук кромид също поевтинява - с 1,36 на сто до 1,09 лева за килограм. Поскъпване се наблюдава при доматите - с 18,21 на сто до 2,45 лева, и при морковите - с 0,62 на сто до 1,22 лева за килограм.

При плодовете единствено по-скъпи са прасковите, които се търгуват с 8,95 на сто повече до 4,23 лева за килограм. Дините поевтиняват с 0,37 на сто до 0,68 лева за килограм, а гроздето - с 0,92 на сто до 2,96 лева за килограм. Ябълките също са надолу - с 3,18 на сто до 2,74 лева за килограм. Пада и цената на лимоните - с 2,35 на сто до 4,37 лева за килограм.

Цената на кравето сирене се вдига с 0,97 на сто до 11,95 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" - с 0,68 на сто до 17,78 лева за килограм. Прясното мляко поскъпва с 2,46 на сто до 2,29 лева за литър, докато киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 0,90 на сто надолу до 1,37 лева за кофичка от 400 гр. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока с 0,56 на сто и то се предлага по 3,12 лева за брой.

Замразено пилешко месо се търгува с 0,07 на сто повече до 6,95 лева за килограм, а яйцата (размер М) са с 2,70 на сто нагоре до 0,38 лева за брой на едро.

Цената на ориза се вдига с 0,68 на сто до 3,31 лева за килограм, а на зрелия фасул - с 0,83 на сто до 4,24 лева за килограм. Лещата поевтинява с 1,15 на сто до 4,29 лева за килограм. Брашното тип 500 се предлага с 0,51 на сто повече до 1,49 лева за килограм. Цената на олиото пада с 3,49 на сто до 3,11 на лева за литър, а на захарта - с 0,41 на сто до 1,83 лева за килограм.