Турските военновъздушни сили ще представят авиошоу в Одрин в чест на 102-та годишнина от основаването на Република Турция

Пилоти от акробатичния отбор на турските военновъздушни сили - „Турски звезди“ (Türk Yıldızları) – ще представят 30-минутно авиошоу в Одрин днес в чест на 102-та годишнина от основаването на Република Турция, съобщава Анадолската агенция.

Пилотите ще представят уменията си в управлението на бойни машини, преминавайки над джамията "Селимие" в Одрин със самолети, боядисани в цвета на турското знаме. По информация на организаторите събитието трябва да започне в 16:30 ч.

Събитието е част от празненствата, с които на 29 октомври Турция ще отбележи официално 102-та годишнина от основаването на Република Турция. На тази дата през 1923 г. основателят на турската република и пръв президент на Турция Мустафа Кемал Ататюрк обявява официално страната за република пред депутатите от Великото национално събрание.