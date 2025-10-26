Подробно търсене

Турските военновъздушни сили ще представят авиошоу в Одрин в чест на 102-та годишнина от основаването на Република Турция

Кристиан Стратев
Турските военновъздушни сили ще представят авиошоу в Одрин в чест на 102-та годишнина от основаването на Република Турция
Турските военновъздушни сили ще представят авиошоу в Одрин в чест на 102-та годишнина от основаването на Република Турция
Снимка: АА
Анкара,  
26.10.2025 08:00
 (БТА)

Пилоти от акробатичния отбор на турските военновъздушни сили - „Турски звезди“ (Türk Yıldızları) – ще представят 30-минутно авиошоу в Одрин днес в чест на 102-та годишнина от основаването на Република Турция, съобщава Анадолската агенция. 

Пилотите ще представят уменията си в управлението на бойни машини, преминавайки над джамията "Селимие" в Одрин със самолети, боядисани в цвета на турското знаме. По информация на организаторите събитието трябва да започне в 16:30 ч. 

Събитието е част от празненствата, с които на 29 октомври Турция ще отбележи официално 102-та годишнина от основаването на Република Турция. На тази дата през 1923 г. основателят на турската република и пръв президент на Турция Мустафа Кемал Ататюрк обявява официално страната за република пред депутатите от Великото национално събрание. 

/СГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:55 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация