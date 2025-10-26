Подробно търсене

Оклахома надви Атланта в мач от НБА

Боян Денчев
Оклахома надви Атланта в мач от НБА
Оклахома надви Атланта в мач от НБА
снимка: АР, Erik Rank
Вашингтон,  
26.10.2025 10:19
 (БТА)

Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:

 

Орландо – Чикаго – 98:110

Атланта – Оклахома – 100:117

Филаделфия – Шарлът – 125:121

Денвър – Финикс – 133:111

Мемфис – Индиана – 128:103

/БД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:28 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация