Над 2000 души в община Добрич празнуват на Димитровден

Името на свети великомъченик Димитър носят 2755 добричлии, съобщиха от общинска администрация в отговор на запитване на БТА. От мъжете именици най-много са тези, които са с името Димитър – 1517, а Митко се казват 198 души. Сред жените, които ще празнуват днес, най-често е името Димитричка – 388.

В община Балчик около 700 жители носят името Димитър, Димитрина и производните им. А в Община Генерал Тошево именици са 258 мъже и 76 жени.

На 26 октомври в община Добричка имен ден отбелязват 401 души, като Димитър е името на 360 мъже, 23 жени са кръстени Димитра, а 18 - Димитрина.

Празнуващи в община Каварна са 297 души, като 272 мъже носят името на светеца, а Димитра и Димитрина се казват 25 жени. Най-малкият Димитър в общината е на 4 месеца, а най-големият - на 94 години.

Общо 60 души имат имен ден днес в община Крушари. Мъжете са 44, а жените - 16.