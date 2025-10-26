Александра Сърчаджиева и Филип Буков представят във Враца комедията „Отворена брачна двойка“

Комедията „Отворена брачна двойка“, с участието на Филип Буков и Александра Сърчаджиева, гостува във Враца за първи път, каза за БТА продуцентът Кирил Кирилов. По думите му, двамата актьори са партньори и в телевизионна продукция и представят актуалната тема за брака, любовта, приятелството.

Много модерни двойки имат подобна ситуация и се преоткриват, гледайки представлението, добави Кирилов. Пиесата се представя на 27 октомври в Народно читалище „Развитие – 1869“, Враца.

Режисьор на пиесата е директорът на Драматично-куклен театър Враца Владлен Александров, който каза за БТА, че работата с двамата актьори е била много лека и забавна. Този текст е игран отдавна от автора Дарио Фо и съпругата му Франка Раме и носи характера на тотална импровизация, каквато е целият естетически театър на Дарио Фо, допълни Александров. По думите му Александра Сърчаджиева е прекрасна, изключително талантлива, всеотдайна, мощна актриса и е голямо удоволствие да се работи с нея. Срещнах младия актьор Филип Буков, когато работихме по пиесата. Той е бил студент в последния клас на Стефан Данаилов и виждам, че е талантлив, млад, красив и любопитен актьор, каза още режисьорът. Той добави, че постановката се представя на сцените в цялата страна.

Комедията ще се играе в понеделник от 19:00 часа.