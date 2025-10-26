Любителска трупа от Ябланица взе Голямата награда от Националния театрален фестивал в Самоков

В последната, шеста вечер от Националния театрален фестивал в Самоков се състоя официалното награждаване. Голямата награда взеха любителите на театралното изкуство от град Ябланица с постановката „Големанов“. Наградата е за цялостно представяне и носи името на читалището „Отец Паисий - 1859“. Тя бе връчена от кмета на община Самоков Ангел Джоргов. От екипа на постановката „Големанов“ благодариха на всички организатори, на режисьора им и на публиката.

Специална награда на името на община Самоков получи постановката „Опечалена фамилия“ на актьорите от Народно читалище „Развитие - 1928“ – село Замфирово. Награда за режисура получи Стоянка Фъркова за постановката „Стъпка по стъпка“ (Сопот).

Отличие за сценография на името на самоковеца Александър Миленков – първият театрален художник на Народния театър, получи актьорът Гергин Комитов за постановката „Без резерви“ от Асеновград. Станимир Кишикев взе наградата за най-добра мъжка роля за Норман в „Далавера за леваци“ от град Дебелец. В същата категория при жените награда получи Христина Иванова за ролята на Берт в „Три летящи годеници“ от град Костинброд. Атанас Минков получи отличието за най-добра поддържаща мъжка роля в „Нежелани гости“ – град Долна баня, а при жените същото отличие взе Десислава Георгиева за ролята на Стрина Гена в „Щръклица“ - град Левски. За най-добър младежки спектакъл бе награден театрален състав „Смехурко“ от София за постановката „Сън“. За най-добра младежка мъжка роля бе награден Мартин Ромеов за ролята на „Индже“ в едноименната постановка. Анастасия Бонева взе тази награда при жените за ролята на Степан Степанович в „Кога любовта побеждава“ от Пазарджик. Театрален състав „Примадони“ от град Първомай взе отличие за съхраняване на добрите читалищни традиции. За съвременен прочит на класика наградена бе постановката „Горски дух“ на любителите актьори от град Козлодуй. Слав Вавов и Любомир Павлов за ролите на Бенар в постановката „Три летящи годеници“ от град Костинброд взеха отличие за актьорски екип.

Кметът Ангел Джоргов благодари на всички актьори, които са посетили града и са представили своите постановки. Той каза, че се надява следващата година фестивалът да бъде надграден.

Председателят на журито Богдана Костуркова, която е театрален критик, каза, че им е било приятно трудно и повечето постановки, които са гледали, са заслужавали внимание, и са ги изпълнили с увереност, че изкуството на театъра ще бъде вечно живо. „За нас тази среща с любителските състави беше много показателна от какво се вълнуват хората, които обичат театъра, и каква драматургия търсят и какво ги кара да проявяват интерес към изкуството на театъра“, каза Костуркова. Тя допълни, че фестивалът в Самоков е уникален, тъй като има два раздела - за детско-юношеско представяне и за зрели хора.

Председателят на читалище „Отец Паисий-1859“ Стоян Пашов поздрави присъстващите и каза, че е важно да има публика, защото е много неприятно, когато салонът е празен.

Както БТА писа, жури с председател театралният критик Богдана Костуркова и членове - актьорите Станислав Пищалов и Иван Танев, оцениха съставите. Бяха изиграни 15 постановки.