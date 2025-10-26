Фиорентина отново не успя да победи, стигна само до точка в дербито с Болоня в 8-ия кръг на Серия А

Фиорентина и Болоня завършиха 2:2 в Дерби на Апенините, което украси 8-ия кръг на италианската Серия А. Домакините обаче остават на 18-ото място, без победа от началото на сезона и само с 4 точки.

Болоня, която днес поведе с 2:0, вкара и трети гол - в последствие отменен от съдиите от стаята за видеопомощ (ВАР), е на 5-о място с 14 точки и на 4 от лидерите Наполи и Рома. Фиорентина обаче стигна до точката след две точно изпълнени дузпи от Алберт Гудмундсон в 73-ата минута и от Мойзе Кен в 3-ата минута на добавеното време.

И двата отбора бяха току-що победили в мач от УЕФА в четвъртък, но старши треньорът на Болоня Винченцо Италиано беше в болница заради пневмония и нямаше как да води отбора си. И Болоня беше доста по-ефективен отбор, като първо имаше претенции от тях за дузпа зарад иевентуална игра с ръка на Додо.

В 25-ата минута лошо изчистване от ъглов удар дойде на главата на Пабло Мари, топката се открони към Сантяго Кастро, който изпълни зрелищно воле в далечния горен ъгъл от 12 метра. Това беше първият му гол в Серия А извън стадион "Дал'Ара" от януари насам. Фиорентина трябваше да изравни малко по-късно, но изстрелът на Лука Раниери не намери мрежата.

В 52-ата минута Болоня удвои преднината си, след като Емил Холм проби от дясно и върна топката в наказателното поле и там от шест метра с върха на обувката си Николо Камбиаги я прати в мрежата. Малко след като мина час игра Тийс Далинга вкара трети гол за гостите, който обаче беше отменен заради засада на Рикардо Орсолини.

След този момент домакините се вдигнаха и в 73-а минута Люис Фъргюсън спря центриране на Додо от дясно с ръка. Гудмундсон намали от дузпа, а след още 10 минути Емил Холм от гостите беше изгонен с втори жълт картон заради препъване. Добавеното време на мача беше щастливо за Фиорентина, когато те получиха втора дузпа, този път заради игра с ръка на Бернардески и Кен я вкара за 2:2.

А всъщност успехът за тях можеше и да дойде още по-нататък в добавеното време.

В 99-ата минута Додо пропусна от три метра на празна врата, след като вратарят Лукаш Скорупски се размина с центрирането.

Първенство на Италия по футбол, срещи от осмия кръг в Серия А: Торино – Дженоа - 2:1 Сасуоло – Рома - 0:1 Верона – Каляри - 2:2 Фиорентина – Болоня - 2:2 по-късно днес: Лацио - Ювентус от събота: Парма – Комо - 0:0 Удинезе – Лече - 3:2 Наполи – Интер - 3:1 Кремонезе – Аталанта - 1:1 от петък: Милан – Пиза - 2:2 Начело в класирането е Наполи с 18 точки, пред Рома също 18, Милан е със 17, а Интер (Милано) с 15.

Болоня е на 5-о място с 14. Комо има 13, а Ювентус и Удинезе, Аталанта с по 12 и други.